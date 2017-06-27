"Бориспіль" атакували хакери – можливі затримки рейсів

Найбільший в Україні Міжнародний аеропорт «Бориспіль» піддався хакерській атаці.

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Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook з посиланням на гендиректора аеропорту Павла Рябікіна.

«Сьогодні в аеропорту і в кількох великих підприємствах державного сектора позаштатна ситуація - спам-атака. Наші IT-служби намагаються спільними зусиллями врегулювати ситуацію. У зв'язку з позаштатною ситуацією можливі затримки рейсів», - повідомив Рябікін.

Також гендиректор повідомив, що офіційний сайт аеропорту і табло з розкладом рейсів не працюють. "Актуальну інформацію про час вильоту ви можете прочитати тільки на табло в зоні вильоту в терміналі D!", - написав він.

У міжнародному аеропорту "Київ" повідомили, що працюють в звичайному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хакери атакували ряд великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелекому», «Ощадбанку» і «Нової пошти».