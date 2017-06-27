Попри загрозу хакерської атаки: в "Укрзалізниці" заявили, що працюють в штатному режимі
16:29, 27 червня 2017Транспорт/Звя'зок
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Зокрема, можна розрахуватись банківською картою.
В "Укрзалізниці" заявили, що квитки продаються в касах і на сайті / фото 5 канал
Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» працює в штатному режимі, незважаючи на загрозу хакерської атаки, якої сьогодні зазнали ряд компаній в Україні. Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби держкомпанії Сергій Щур.
«У нас квитки продаються в касах і через інтернет. Працюємо в штатному режимі », - сказав він.
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На питання, чи можна розплатиться банківською карткою, Щур відповів: «Так».
Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» та «Нова пошта" та інші.
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