Попри загрозу хакерської атаки: в "Укрзалізниці" заявили, що працюють в штатному режимі

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» працює в штатному режимі, незважаючи на загрозу хакерської атаки, якої сьогодні зазнали ряд компаній в Україні. Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби держкомпанії Сергій Щур.

«У нас квитки продаються в касах і через інтернет. Працюємо в штатному режимі », - сказав він.

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На питання, чи можна розплатиться банківською карткою, Щур відповів: «Так».

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» та «Нова пошта" та інші.