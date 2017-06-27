В "Укртелекомі" розповіли про хакерську атаку

Контакт-центр і комп'ютерні системи центру обслуговування абонентів одного з найбільших українських операторів телекомунікацій компанії «Укртелеком» не працюють через вірусну атаку, обслуговування абонентів ведеться в ручному режимі, повідомили у прес-службі компанії.

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«Незважаючи на вірусну атаку, що ведеться на значну кількість підприємств в Україні, «Укртелеком» продовжує надавати послуги доступу до інтернет і телефонії своїм абонентам. На жаль, не працюють контакт-центр і комп'ютерні системи центру обслуговування абонентів. Саме тому обслуговування абонентів ведеться в ручному режимі. IT-фахівці «Укртелекому» з колегами із Microsoft спільно працюють над усуненням проблеми», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. За інформацією «Нової пошти» вірус називається Petya.А.

Як повідомили в Національному банку України, внаслідок кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Також сьогодні про хакерську атаку на свої ресурси повідомили державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» і столична енергопостачальна компанія «Київенерго».