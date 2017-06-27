Ситуація щодо кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури під контролем - Держспецзв’язку

Ситуацію щодо кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України взято під контроль, жоден державний, захищений спільним контуром кіберзахисту в Системі захищеного доступу до інтернету е-ресурс, не постраждав. Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

"Відбулася кібератака на ІТ-системи фінансового, енергетичного, транспортного та інші сектори критичної інфраструктури країни. На цей час ситуацію взято під контроль. Жоден державний е-ресурс, який захищено спільним контуром кіберзахисту, реалізованим Держспецзв’язку в Системі захищеного доступу до Інтернету, не постраждав. Не зазнали ушкоджень чи інших несанкціонованих дій і електронні державні реєстри країни", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під керівництвом Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО Держспецзв’язку, Нацбанком, СБУ, Нацполіцією, іншими уповноваженими інституціями та експертами кібербезпеки на практиці відпрацьовано протокол швидкого реагування, завдяки чому вдалося зупинити поширення в державному секторі шкідливого програмного забезпечення з робочою назвою PetyaRansomware (Petya.А), за функціями подібного шифрувальникові WannaCry.

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"У співпраці з міжнародними командами реагування на кіберінциденти нейтралізуються джерела кіберзагроз з-поза меж нашої країни", - наголошують у Держспецзв’язку.

Крім того, зазначається, що зараз відновлено роботу сайтів Кабінету міністрів України, низки інших державних інституцій, доступ до яких був тимчасово обмежений.

Держспецзв’язку у взаємодії з іншими уповноваженими державними інституціями та стейкхолдерами кіберзахисту надає невідкладну фахову практичну й методичну допомогу з локалізації кіберінцидентів та з відновлення штатного функціонування ІТ-систем, які зазнали кібератак.

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Рекомендації з відновлення (лікування) комп’ютерних систем опубліковано на сайтах Держспецзв’язку та команди CERT-UA

Держспецзв’язку звертається з вимогою до всіх суб’єктів критичної інфраструктури та особливо установ державного сектору, забезпечити кіберзахист ІТ-систем.

«Замовчування фактів кібератак і виявлених кіберінцидентів є неприпустимим! Своєчасна фіксація таких фактів, оперативний обмін інформацією про них і спільні зусилля в локалізації та протидії кібератакам – необхідні умови кіберзахисту кожного, а відтак і кібербезпеки всіх!», - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» та «Нова пошта». В результаті кібератак деякі банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій. Регулятор зазначив, що на даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.

Жертвами масштабної хакерської атаки стали близько 30 банків і 3 обленерго. Вірус-здирник вимагає еквівалент 300 доларів у біткойнах за розблокування.