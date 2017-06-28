Сайт аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло з розкладом рейсів відновили роботу

18:44, 28 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
431

Уточнити інформацію про виліт можна на офіційному сайті аеропорту.

фото УНІАН

Роботу офіційного сайту міжнародного аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло з розкладом рейсів відновлено. Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Шановні пасажири! Прошу звернути увагу, що роботу онлайн-табло на сайті аеропорту відновлено!", - написав він.

Читайте такожЗа добу кіберполіція отримала понад тисячу повідомлень про хакерські атаки

Рябікін додав, що уточнити інформацію про виліт можна на офіційному веб-сайті аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масова хакерська атака в Україні
Теги: #хакерська атака в Україні#масова хакерська атака#вірус-вимагач#аеропорт Бориспіль