Сайт аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло з розкладом рейсів відновили роботу

Роботу офіційного сайту міжнародного аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло з розкладом рейсів відновлено. Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Шановні пасажири! Прошу звернути увагу, що роботу онлайн-табло на сайті аеропорту відновлено!", - написав він.

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Рябікін додав, що уточнити інформацію про виліт можна на офіційному веб-сайті аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.