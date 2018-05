США посилили вимоги до заходів безпеки на авіарейсах з-за кордону

Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі 28 червня заявив про посилення вимог до заходів безпеки для авіарейсів, що прибувають у США з-за кордону, повідомляє Reuters.

Мова йде про проведення більш ретельних перевірок пасажирів і співробітників аеропортів, сканування електронних приладів і пошуку слідів вибухових речовин.

Читайте такожСША не будуть забороняти перевезення ноутбуків на рейсах з Європи - ЗМІ

Нововведення стосуватимуться 2 тисяч комерційних рейсів, які щодня прибувають до США із 280 аеропортів у 105 країнах світу.

За словами джерел Reuters, авіакомпанії повинні перейти на нові правила протягом 120 днів, а для посилення заходів з пошуку вибухівки відведено три тижні.

За словами Келлі, США можуть заборонити перевозити електронні прилади, в тому числі ноутбуки, тим авіакомпаніям, які не виконають нові вимоги. У той же час США можуть зняти заборону на перевезення ноутбуків в ручній поклажі з аеропортів низки країн Африки і Близького Сходу в разі дотримання правил.

"Безпека - моя головна турбота. Наші вороги вміють пристосовуватися, і ми теж повинні", - зазначив Келлі.

