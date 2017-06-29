Поліція Донецької області повідомила про можливі перебої зі зв'язком по лінії "102"

Національна поліція в Донецькій області повідомляє про можливі тимчасові збої зі зв'язком. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.

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«Сьогодні з 6 ранку з технічних причин в роботі лінії «102» можливі тимчасові збої. Фахівці працюють над усуненням неполадок. Звернутися в поліцію жителі можуть за номерами чергових частин», - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що задіяно резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися у випадку порушення роботи лінії «102». Зокрема, вони можуть телефонувати за номерами 067-623-51-52, 050-346-24-78 і 063-336-43-76.

«Щойно лінія запрацює в штатному режимі - про це відразу повідомлять. Викликати поліцію громадяни можуть за телефонами чергових частин територіальних підрозділів ГУНП в Донецькій області», - додали в главку.