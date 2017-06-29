Омелян повідомив, коли "Бориспіль" нарешті підпише контракт з лоукостером Ryanair

Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" підпише контракт з однією з найбільших європейських лоукост-авіакомпаній Ryanair протягом двох тижнів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства Володимира Омеляна.

«Контракт з Ryanair аеропорт «Львів»уже підписав, контракт «Борисполя» з Ryanair буде підписано протягом найближчих двох тижнів. Ми суттєво знизили аеропортові збори в «Борисполі» для всіх авіакомпаній», - цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, можливість громадян подорожувати прискорить розвиток України.

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«Ціна 300-500 дол. польоту до Європи - це неправильно. 80% українців, які ніколи не покидають межі області, - це неправильно. Коли ціна буде 20-30 євро, буде інший підхід. Українці, які подорожуватимуть, вимагатимуть від місцевої й центральної влади змін сьогодні. Вони порівнюватимуть Київ з Парижем, Міланом, Берліном і запитуватимуть, чому у нас не так », - цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше начальник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки що не підписував договір про співпрацю з Ryanair, і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.