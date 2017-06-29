Столичне метро працюватиме довше у п'ятницю та суботу

Київський метрополітен у п'ятницю, 30 червня, та у суботу, 1 липня, працюватиме на годину довше. Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Twitter.

"Офіційно! У п'ятницю та суботу ми працюємо на годину довше!" - сказано у повідомленні.

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Час роботи метрополітену продовжено через проведення на території Національного експоцентру України музичного фестивалю Atlas Weekend - 2017.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві у зв'язку з підвищенням температури повітря до +28º вводиться обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00.