У липні в ГУ Пенсійного фонду України на Житомирщині діятиме "пряма телефонна лінія" з актуальних питань

У липні цього року в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області діятиме «пряма телефонна лінія» з актуальних питань, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, «пряма телефонна лінія» функціонуватиме з 10.00 до 12.00 год.

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З графіком проведення «прямих телефонних ліній» можна ознайомитися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Також в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області щоденно працює «гаряча» лінія, де головні спеціалісти відповідають на усі запитання за номерами: (0412) 24-66-98, (0412) 24-07-15.