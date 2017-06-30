У Житомирі триває встановлення нових світлодіодних знаків на пішохідних переходах і об'їздах перешкод на дорогах міста, повідомляє прес-служба Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук контролює, як встановлюються світлодіодні знаки.

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«За два тижні даний процес буде завершено. У найбільш аварійно небезпечних місцях будуть облаштовані 50 таких знаків. Наразі вже готові перші об'єкти і ефект є доволі відчутний. Встановлення світлодіодних знаків у Житомирі допоможе запобігти аваріям на небезпечних ділянках доріг, ці знаки привертають увагу водіїв, їх добре видно здалека », - цитує Ткачука прес-служба відомства.

Там також нагадують, що світлодіодні дорожні знаки – це можливість швидкої, динамічної зміни інформації, це - надійність та підвищена видимість у темний час доби.