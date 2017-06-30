У Житомирі триває встановлення нових світлодіодних знаків на пішохідних переходах

11:20, 30 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
1160

У найбільш аварійно небезпечних місцях будуть облаштовані 50 таких знаків.

За два тижні даний процес буде завершено / фото zt-rada.gov.ua

У Житомирі триває  встановлення нових світлодіодних знаків на пішохідних переходах і об'їздах перешкод на дорогах міста, повідомляє прес-служба Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, заступник Житомирського  міського голови Дмитро Ткачук  контролює, як встановлюються світлодіодні знаки.

Читайте такожУ Житомирі дорожчає проїзд у маршрутках, але всі пільговики їздитимуть безкоштовно

«За два тижні даний процес буде завершено. У найбільш аварійно небезпечних місцях будуть облаштовані 50 таких знаків. Наразі вже готові перші об'єкти і ефект є доволі відчутний. Встановлення світлодіодних знаків у Житомирі допоможе запобігти аваріям на небезпечних ділянках доріг,  ці знаки привертають увагу водіїв, їх  добре видно здалека », - цитує Ткачука прес-служба відомства.

Там також нагадують, що світлодіодні дорожні знаки – це можливість швидкої, динамічної зміни інформації, це - надійність та підвищена видимість у темний час доби. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дороги#Житомир#знаки