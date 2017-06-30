Роботу пішохідного пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув" все таки продовжили до кінця року

Робота пішохідного пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" буде продовжена до кінця року. Про це домовились прикордонники України і Польщі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Прикордонні відомства України та Польщі погодили продовження пілотного проекту, за яким в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" здійснюється пішохідний рух. Цей термін становитиме 6 місяців – до 31 грудня 2017 року", - зазначили у відомстві.

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Зазначається, що за 5 місяців цього року послугами пішохідного пункту пропуску скористались 130 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, прикордонна служба Польщі не рекомендувала продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув", який спливає наприкінці червня. Про це повідомив Якуб Логінов, активість ініціативи "Пішохідні переходи", який отримав офіційного листа від Люблінського воєводства. У воєводстві зазначили, що зацікавлені у продовженні роботи пункту перетину і направили запит до відповідних служб. Прикордонна служба Польщі у відповідь повідомила, що не рекомендує продовження дії пункту пропуску через відсутність умов, які гарантують безпеку людей, які перетинають кордон пішки.