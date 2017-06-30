Міськрада Львова вимагає зробити вживані іномарки доступними для українців

На сесії 29 червня Львівська міська рада з другої спроби ухвалила звернення до парламенту, Кабміну, обласних та міських рад про підтримку законопроектів № 5561 та № 5562 щодо врегулювання в Україні ринку вживаних автомобілів в Україні За ініціативу депутатів з фракції УКРОП проголосував 41 депутат.

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«Запропоновані законопроекти повинні вдосконалити чинне законодавство України, узгодити його з європейським з урахуванням соціально-економічних потреб суспільства, стану економіки та автомобільного ринку, а також матеріального становища наших громадян. За таких умов українці отримають змогу придбати хоч і старий, але більш комфортабельний та безпечний європейський автомобіль», – наголосив громадський активіст, керівник ГО «Варта-1», депутат міської ради від УКРОПу Ігор Зінкевич, який зачитав звернення.

Нагадаємо, 28 червня на Львівщині стартував автопробіг на підтримку згаданих законопроектів, що їх підготували народні депутати з УКРОПу разом з ГО «ЗАВТРА» та спільнотою «Вільні люди мають авто». Колону автомобілів очолює вже легендарний «Запорожець» Микола – машина 1991 року випуску, яку активісти розмитнили в Польщі, щоб наочно продемонструвати всю недолугість чинного законодавства України стосовно екологічних вимог до вживаних автівок. Цими вихідними активісти відвідають Городок, Рудки, Самбір, Дрогобич, Трускавець, Борислав, Миколаїв та Новий Розділ.