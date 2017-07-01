Україна почала головувати в ОЧЕС

Сьогодні, 1 липня, Україна почала головувати в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), змінивши на посту Туреччину.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, про це стало відомо в ході 36-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС.

«36-е засідання Ради міністрів завершилось церемонією передачі головування в Організації від Туреччини до України на черговий піврічний період, який розпочнеться з 1 липня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

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Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що агресивна політика Росії стала на перешкоді ефективному співробітництву країн та зазначив, що українське головування буде зосереджене на проблемах економічного співробітництва в умовах безпекової кризи в регіоні.

«Серед пріоритетів українського головування в ОЧЕС є реалізація багатосторонніх регіональних проектів, зокрема в сфері транспорту. У цьому зв’язку Україна передбачає провести зустріч міністрів транспорту та низку заходів на експертному рівні», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Організація Чорноморського економічного співробітництва— субрегіональне об'єднання 12 країн Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна). Організація була створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграція економік цих країн в світову економічну систему. Штаб-квартира організації розташована в Стамбулі.