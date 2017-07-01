У Житомирі збудують ще одну тролейбусну лінію. Про це кореспонденту УНІАН повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, «один з напрямків, який ми будемо розвивати - це тролейбуси. І в цьому році ми прораховуємо два проекти подовження тролейбусних маршрутів».

Житомирський міський голова розповів, що наразі Житомирське трамвайно - тролейбусне управління (КП «ЖТТУ») працює на проектом будівництва нової лінії по вулиці Промисловій.

«При реалізації цього плану цей проект охопить більше 4 тис осіб. Саме стільки людей потенційно зможуть користуватися проектом по вулиці Промисловій: і працівники промислових підприємств, і місцеві жителі”,- зазначає Сухомлин.

За його даними, вказаний проект є доступним для бюджету міста.

“Це - відносно недорогий проект для міського бюджету - трохи більше 3 млн грн, і (при реалізації цього проекту - УНІАН) ми зможемо дати доступ людям до безпечного чистого транспорту - тролейбусам. І далі - там, де можна відносно недорого будувати тролейбусні лінії, ми будемо розвивати їх будівництво», - зазначає Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі впроваджують нову транспорту концепцію, а працівники ТТУ проводять реконструкцію старого тролейбусного парку та будують нові тролейбусні лінії. Зокрема, було збудовано та введено в експлуатацію нову транспортну лінію, яка з'єднала мікрорайон Маликова з центром міста.