У Мінінфраструктури пояснили, чому Україна може вимагати в РФ компенсації збитків від будівництва Керченського мосту

Односторонні дії РФ щодо обмеження судноплавства у Керченській протоці - це міжнародно-протиправне діяння, яке порушує суверенітет, суверенні права та юрисдикцію України над її внутрішніми водами, територіальним морем, виключною економічною зоною та континентальним шельфом у Чорному та Азовському морях. Так українське міністерство закордонних справ прокоментувало анонсовані Росією обмеження судноплавства через Керченську протоку у серпні та вересні 2017 року, пише DW.

Читайте такожКомпанія, яка застрахувала будівництво Керченського мосту, потрапила під санкції США

Як відомо, через будівництво окупантами Керченського мосту міністерство транспорту РФ сумарно на 23 доби хоче заборонити судноплавство у протоці для встановлення на опори прольотних арок мосту.

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк повідомив виданню, що параметри осадки суден, які самостійно встановлює окупант, можуть обмежити роботу Бердянського та Маріупольського торговельних портів, що працюють на Азовському морі.

"Після побудови мосту частина суден не зможе проходити Керченську протоку через надто велику осадку. Крім того, Лавренюк повідомив, що збитки українських державних портів за 23 доби перекриття судноплавства восени становитимуть півмільярда гривень", - йдеться у статті.

"У цьому зв’язку Україна має право вимагати від РФ відшкодування завданої такими діями російської сторони шкоди", - зазначили в МЗС, відповідаючи на запитання журналістів про заходи, яких вживатиме міністерство через збитки, завдані будівництвом Керченського мосту.

Чи вже подано відповідні фінансові претензії, у МЗС не повідомили. У міністерстві наголосили, що продовжують збирати докази порушень Росією міжнародних конвенцій, у тому числі у Керченській протоці. "Односторонні дії російської сторони спричиняють і спричинятимуть фізичні зміни морського середовища, яке входить до морської зони України", - зазначили в МЗС.

Видання зазначає, що Україна ще у 2016 році ініціювала провадження проти Російської Федерації відповідно до Конвенції ООН з морського права. Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права як прибережної держави та зобов’язати РФ припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати відповідні запевнення і гарантії їх неповторення та відшкодувати Україні всі завдані Росією збитки.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму. Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу в Крим. Влада Росії хоче побудувати цей перехід до грудня 2018 року.