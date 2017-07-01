Відсьогодні тести для отримання посвідчення водія в Україні складатимуть за новими екзаменаційними питаннями

З 1 липня іспити для отримання посвідчення водія в Україні складатимуть за новими питаннями на знання Правил дорожнього руху.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

«З 1 липня будемо з вами складати тести за новими екзаменаційними питаннями. Відтепер все прозоро і зрозуміло, усі питання відповідають категорії, на яку ви будете складати, відсутня невідповідність питань або низька якість зображення на ілюстративних матеріалах, тести актуалізовані відповідно до сучасної ситуації на дорогах. Питання на тести пройшли вперше в Україні відкрите онлайн обговорення», - написав він.

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Також, за словами Криклія, тепер в Україні всі тести можна пройти на сайті Головного сервісного центру МВС (hsc.gov.ua) та перевірити власні знання.

«Обіцяємо у цьому році запровадити ще й фото- та відеофіксацію теоретичних та практичних іспитів», - написав він.