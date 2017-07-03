В Україні запустили онлайн-продаж квитків на поїзд до польського Перемишля

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний швидкісний потяг «Інтерсіті+» № 705/706 Київ - Львів - Перемишль.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова правління компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун.

«Тільки що запустили онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний швидкісний потяг «Інтерсіті+» № 705/706 Київ - Львів - Перемишль. Для реалізації даного проекту проведена значна робота з нашими польськими колегами. Через інтернет квитки можна придбати як у напрямку Польщі, так і назад. Такий квиток не треба обмінювати в касі, його достатньо пред'явити під час посадки на своєму смартфоні або, роздрукувавши заздалегідь, одразу йти до поїзда», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року "Укрзалізниця" повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.

У листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Дана універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.