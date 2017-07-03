Лоукостер Wizz Air почав літати з Києва до Варшави

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 1 липня 2017 року почала виконувати польоти з Києва в столицю Польщі Варшаву.

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Згідно з прес-релізом авіакомпанії, рейс виконуватиметься з частотою тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щосуботи.

В авіакомпанії уточнили, що квитки можна придбати на сайті компанії за ціною від 759 грн.

За словами менеджера з комунікацій Wizz Air Соріни Ратц, новий рейс буде сприяти розвитку бізнес-відносин між Україною та Польщею.

«Ми раді повідомити про запуск нашого нового маршруту, що з'єднує Київ з Варшавою. Ми віримо, що новий рейс буде сприяти розвитку бізнес-відносин між цими країнами, а також надасть нашим українським пасажирам ще більше можливостей для відвідування столиці Польщі. Варшава є цікавим містом, що пропонує безліч захоплюючих заходів цілий рік», - цитує прес-служба Ратц.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з листопада двох нових рейсів з Києва - в Ганновер (Німеччина) і Вроцлав (Польща).

Також Wizz Air з 18 червня поточного року почала виконувати польоти зі Львова в столицю Німеччини Берлін, а з 25-26 серпня – запустить три нові рейси з Києва в польські міста Познань та Люблін і Франкфурт-Хан в Німеччині.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air експлуатує 55 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 21 бази з більш ніж 380 маршрутами і 110 напрямами в 37 країнах.