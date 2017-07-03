Інформацію про зміни руху столичного транспорту тепер можна отримати в соцмережах



Комунальне підприємство «Київпастранс» створило окрему сторінку в Facebook для додаткового інформування киян про тимчасові зміни руху наземного громадського транспорту.

Читайте також"Укрзалізниця" з 6 липня запустить потяг Маріуполь-Харків

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, різноманітні випадки (затори, ДТП, ремонтні роботи, перекриття руху, пошкодження контактної мережі) часто призводять до порушення роботи наземного транспорту, наприклад, змін розкладу, блокування та коригування маршрутів.

Відтепер таку інформацію можна знайти на сторінці «Зміни руху/КП «Київпастранс» у Facebook.

Також для оперативного інформування пасажирів на офіційному сайті підприємства створено спеціальні розділи «Пасажирам – Розклад руху» та «Пасажирам – Тимчасові зміни руху», де можна ознайомитися зі змінами руху наземного громадського транспорту.