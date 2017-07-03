США послабили правила перевезення гаджетів на авіарейсах з Абу-Дабі

Пасажири рейсів до Сполучених Штатів Америки, які вилітають із емірату Абу-Дабі (ОАЕ), знову зможуть перевозити в ручній поклажі лептопи, планшети та інші електронні пристрої, більші за смартфон

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника міністерства внутрішньої безпеки США, передає Deutsche Welle.

США зняли обмеження на перевезення таких пристроїв у ручній поклажі для пасажирів авіакомпанії Etihad. Це - єдиний авіаперевізник, який здійснює прямі рейси до США (45 на тиждень) з емірату Абу-Дабі.

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Зміну правил пояснили тим, що в Etihad почали ретельніше перевіряти багаж пасажирів. Американські інспектори на власні очі пересвідчилися в цьому в аеропорту Абу-Дабі та визнали заходи безпеки достатніми. В авіакомпанії Etihad привітали рішення США.

Нагадаємо, у березні США заборонили перевозити в ручній поклажі електроніку, більшу за смартфон, на прямих авіасполученнях із десяти аеропортів у мусульманських країнах. Йшлося про аеропорти в Єгипті, Йорданії, Кувейті, Марокко, Катарі, Туреччині та по два аеропорти в Саудівській Аравії і ОАЕ. Це пояснили необхідністю запобігання терактам. Пристрої, більші за смартфони, пасажири здають до багажного відділення.