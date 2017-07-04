В Україні значно зріс продаж нових легкових авто

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 44% - до 6,884 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Читайте такожУ Європі зростає продаж легкових автомобілів

За підсумками минулого місяця лідером стала японська Toyota з результатом 742 проданих авто, що на 42% більше, ніж у червні 2016 року.

Другою за популярністю автомобільною маркою в червні на українському ринку була французька Renault з показником 740 проданих авто. При цьому продажі Renault щодо червня 2016 року зросли на 67%.

На третьому місці Skoda з результатом 553 авто, що 34% більше, ніж у червні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тис. одиниць.

На думку експертів, продажі нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з результатом 2016 року зростуть на 32-38%.