Канадські вживані авто з серпня ввозитимуть в Україну з нульовим митом

Імпортне мито на вживані автомобілі, вироблені в Канаді, буде становити 0%, незалежно від країни, з якої ввозиться транспортний засіб в Україну.

Про це поінформував генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці в Facebook.

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"Пояснюю, що нульове мито не на б/у авто, які експортуються з Канади, а на б/у авто за походженням( тобто, вироблені в Канаді)! А це 6 концернів, які мають там заводи...", - заявив він.

При цьому на нові автомобілі, вироблені в Канаді, мито складе 7%.

Нововведення почне діяти з серпня 2017 року в рамках угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Канадою.