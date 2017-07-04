Мобільному оператору Vodafone продовжили ліцензію на 15 років

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продовжила термін дії ліцензії на радіорелейний зв'язок одному з найбільших українських операторів стільникового зв'язку «ВФ Україна» (раніше - «МТС Україна»), що працює під брендом Vodafonе, до 2032 року.

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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні.

«Комісія продовжила термін дії ліцензій на користування РЧР (радіочастотним ресурсом - УНІАН) України Прат «ВФ Україна» - для радіорелейного зв'язку (радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби) в Тернопільській, Луганській, Сумській, Одеській та Миколаївській областях з 25.10.2017 за 24.10.2032», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня 2017 року український мобільний оператор «МТС Україна» змінив юридичну наву на «ВФ Україна». За інформацією прес-служби, це відбулося в рамках продовження партнерства з британською компанією Vodafone.

У 2016 році оператор Vodafonе Україна скоротив чистий прибуток на 44,3% у порівнянні з попереднім роком - до 1,3 млрд грн. При цьому виручка компанії зросла на 11,1% - до 11,1 млрд грн.

Vodafonе Україна є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів.