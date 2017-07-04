З Києва до Одеси запустять ще один додатковий поїзд

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у липні призначила додатковий поїзд № 223/224 за маршрутом Київ - Одеса, який курсуватиме починаючи з 9 липня.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", цей поїзд курсуватиме 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 липня, відправлятиметься з Києва о 7:54 і прибуватиме до Одеси о 17:51.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:37 і прибуватиме до столиці о 20:37.

У дорозі поїзд зупинятиметься на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка, Роздільна.

У повідомленні зазначається, що квитки на вищезгаданий поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, із 16 червня «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ - Одеса - Київ, який курсує щодня.