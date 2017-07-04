В Україні знову відклали перехід на цифрове телебачення

Кабінет міністрів вніс зміни до плану використання радіочастотного ресурсу України, продовживши строк використання радіотехнологій аналогового мовлення до 30 червня 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Леонід Євдоченко пояснив, що сьогодні існує ряд фінансових і соціально-економічних проблем, які стримують процес переходу від аналогового до цифрового радіомовлення.

"У зв'язку з цим пропонується продовжити строк використання радіотехнологій аналогового телевізійного мовлення до 30 червня 2018 року", - сказав Євдоченко.

Нагадаємо, 22 червня Нацкомісія з регулювання зв'язку узгодила проект Кабміну про продовження термінів використання аналогового телебачення до 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення відтермінувати повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі - приватної компанії «Зеонбуд», що займає монопольне становище на ринку.

У грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», який передбачає повний перехід до червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Після завершення цього періоду аналогове мовлення втрачає свій статус, а його застосування стає можливим лише за умови відсутності радіоперешкод прийому цифрового телерадіомовлення в сусідніх країнах. Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.