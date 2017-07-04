4G в Україні: Кабмін хоче отримати від продажу частот понад 6 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив умови конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G із початковою вартістю 6,3 млрд грн.

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«Сьогодні ми ухвалили рішення про прозорий та конкурентний продаж частот 4G», - прокоментував ухвалене рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександра Животовського, початкова вартість діапазону частот для впровадження 4G становитиме 6,3 млрд грн.

«Бюджет від продажу повинен отримати значні суми. Початкова вартість, яку ми (НКРЗІ - УНІАН) плануємо затвердити, - 6,3 млрд грн. - 2,3 млрд грн за частоти 2600 МГц діапазону і 4 млрд - за 1800 МГц», - сказав він.

Животовський зазначив, що для продажу частот у діапазоні 2600 МГц є всі відповідні рішення й згода чинного оператора про передачу діапазону державі для проведення тендеру.

«Діапазон 2600 МГц придатний до впровадження, і тепер у нас є звернення від чинного оператора щодо його готовності здавати частоти, щоб ми їх виставляли на продаж ... Усі рішення стосовно діапазону 2600 МГц готові, ми починаємо готувати конкурс. Цього року ми проведемо тендер і бюджет отримає мінімум 2,3 млрд грн», - сказав він.

За його словами, право викупу діапазону 1800 МГц НКРЗІ пропонує надати чинним трьом операторам зв'язку на цих частотах.

«На частину діапазону 1800 МГц ми пропонуємо надати право першого викупу діючим операторам, а частину діапазону буде реалізовано на відкритому конкурсі», - сказав Животовський.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі перевірити на наявність корупційних ризиків постанову щодо розподілу радіочастот, підписання якої головою уряду відкриває шлях до проведення тендерів для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G в Україні.

Для якнайшвидшого запуску в Україні четвертого покоління зв'язку найбільші вітчизняні мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» (бренд Vodafone) і lifecell домовилися про перерозподіл частот (рефармінг) у діапазоні 1800 МГц. Згідно з досягнутою домовленістю, оператори повинні будуть здати всі свої частоти в цьому діапазоні загальною кількістю 2х75 МГц, а регулятор виставить їх на конкурс. Їх початкова вартість становитиме близько 4 млрд грн. Крім того, покупець частот додатково сплатить попередньому власнику до 25% їх вартості.

Також відбудеться конкурс на частоти в діапазоні 2600 МГц, якими володіє компанія «ММДС Україна», що належить холдингу «СКМ» Рината Ахметова. Початкова вартість частот становитиме 2,3 млрд грн.

Загалом на двох тендерах буде виставлено 230 МГц спектру, з яких 120 МГц будуть закріплені між «великою трійкою» українських операторів, а інші будуть запропоновані для вільного продажу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), планує провести тендер із впровадження технології зв'язку 4G (LTE) до жовтня 2017 року.

30 листопада 2016 року НКРЗІ прийняла за основу проект змін до постанови Кабінету міністрів України №993 і №200, який передбачає проведення тендеру на впровадження технології зв'язку 4G у діапазоні 2600 МГц.