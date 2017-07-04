Гройсман доручив перевірити якість 3G-зв'язку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у вівторок доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, провести перевірку якості 3G мережі українських операторів.

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«Давайте звернемося до комісії провести дослідження параметрів 3G мережі в містах і оприлюднити дані стосовно операторів. Тому що у різних операторів різна якість зв'язку», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2015 року НКРЗІ провела торги з голосу з тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок по першому лоту за 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператору «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій - «Київстару» за 2,7 млрд грн.

Станом на сьогодні близько половини населення України можуть скористатися 3G-послугами.