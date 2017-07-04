Міністр інфраструктури пропонує зобов'язати мобільних операторів покривати 4G всю територію України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пропонує при видачі ліцензій зобов'язати мобільних операторів покривати всю територію України мобільним зв'язком 4G, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на очільника відомства.

Читайте такожОмелян: минулого року на дороги виділили лише 10 мільярдів із заявлених близько 20«Впроваджуючи в Україні нове покоління мобільного зв'язку 4G, необхідно зобов'язати операторів покривати всю територію України якісним зв'язком. В умовах видачі ліцензії обов'язково необхідно зазначити, що компанія зобов'язана покрити всю територію України. У чому в нас проблема з 3G - оператори вибирають найбільш рентабельні об'єкти: міста або невеликі міста, а села й дороги просто забувають. Дороги у нас не повністю покриті», - цитує прес-служба міністра.

Також, за словами Омеляна, важливим для національної безпеки є залучення світових операторів мобільного зв'язку на український ринок.

«З точки зору національної безпеки доцільно залучити торгового представника або Міністерство економіки для проведення максимальної рекламної кампанії серед іноземних компаній, щоб вони зайшли на український ринок. У нас зараз мобільні оператори, скажімо так, не диверсифіковані», - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G із початковою вартістю 6,3 млрд грн.