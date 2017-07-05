США скасували заборону на перевезення лептопів у ручній поклажі із Туреччини

Сполучені Штати послабили правила перевезення електроніки на літаках із Туреччини. Про це в середу, 5 липня, повідомляє DW.

Пасажирам ранкового рейсу авіакомпанії Turkish Airlines за маршрутом Стамбул - Нью-Йорк 5 липня дозволили брати з собою до салону літака електронні пристрої, більші за смартфон, а не здавати їх до багажного відділення.

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Напередодні, 4 липня, міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан заявив, що Анкара очікує від США скасування обмежень на перевезення електронних пристроїв на борту літаків. Раніше Туреччина посилила заходи безпеки та контроль пасажирів у найбільшому міжнародному аеропорту країни - стамбульському імені Ататюрка.

Кілька днів тому США скасували заборону на перевезення великої електроніки на борту літаків для пасажирів, які летять із Абу-Дабі. Рейси з Абу-Дабі до США виконує єдина авіакомпанія - Etihad.

Нагадаємо, що в березні США заборонили перевозити в ручній поклажі електроніку, більшу за смартфон, на прямих авіасполученнях із десяти аеропортів у мусульманських країнах. Йшлося про аеропорти в Єгипті, Йорданії, Кувейті, Марокко, Катарі, Туреччині та по два аеропорти в Саудівській Аравії і ОАЕ. Це пояснили необхідністю запобігання терактам. Пристрої, більші за смартфони, пасажири здають до багажного відділення. Схожу заборону в березні запровадила і Великобританія.