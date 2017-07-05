Volvo перейде на виробництво електромобілів із 2019 року

Шведський автовиробник Volvo оголосив про поступову відмову від двигунів внутрішнього згорання і поступовий перехід на виробництво електромобілів та гібридних автомобілів, як повідомляє DW.

Починаючи з 2019 року, кожна нова модель виробництва Volvo матиме електричний мотор, оголосив концерн у середу, 5 липня. Шведський автовиробник, який належить китайській компанії Geely, став першим з великих традиційних виробників автомобілів, який оголосив дату початку поступової відмови від двинунів внутрішнього згоряння.

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Керівництво Volvo оголосило про початок "нового розділу" в своїй історії, цитує заяву очільника компанії Хакана Самуельссона інформагенція dpa. Він обґрунтував таке рішення запитами клієнтів. Утім, компанія якийсь час ще виготовлятиме автомобілів старих моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

У період від 2019 до 2021 року Volvo планує вивести на ринок п'ять нових моделей електромобілів. До 2025 року шведський автовиробник планує продати мільйон електроавтівок. Окрім того, концерн вироблятиме гібридні автомобілі, які мають як електродвигун, так і двигун внутрішнього згорання. У травні цього року концерн оголосив, що відмовляється від інвестицій у розвиток дизельних двигунів.

Нагадаємо, що "дизельний скандал" навколо концерну Volkswagen призвів до того, що німцям радять не купувати нові дизельні машини.Автомобілям із дизельним двигуном також хочуть заборонити в'їзд до кількох німецьких міст.