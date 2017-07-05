"Укрзалізниця" в першому півріччі отримала понад 100 мільйонів прибутку – Балчун

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» за підсумками січня-червня 2017 року отримала 103,1 млн грн чистого прибутку проти 3,8 млрд грн чистого збитку за аналогічний період минулого року, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

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«У першому півріччі 2017 року продовжили зростати обсяги перевезень вантажів і виробничої ефективності компанії по відношенню до аналогічного періоду попереднього року. Компанія, як і в попередні 5 місяців 2017 року, показала прибуток - в сумі 103,1 млн грн за збитку 3,794 млрд грн за аналогічний період попереднього року», - написав Балчун.

Він також повідомив, що доходи від перевезень за звітний період виросли на 4 млрд грн, або на 14%, порівняно з 6 місяцями 2016 року.

EBITDA (обсяг прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) становив 8,7 млрд грн, рентабельність EBITDA - 23,93%.

Балчун також повідомив, що за шість місяців 2017 року фінансовий результат з вантажних перевезень становив 7,2 млрд грн. Було перевезено 166,1 млн т вантажів, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Збиток від перевезення пасажирів становив 5,4 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж за 6 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня прес-служба «Укрзалізниці» заявила, що контракт з головою правління компанії Балчуном формально вважається продовженим до 9 червня 2019 року.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян з кінця 2016 року неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформуванні компанії. Крім того, міністр заявив, що формальне продовження контракту з Балчуном суперечить законодавству України. За його словами, заява «Укрзалізниці» про продовження контракту з Балчуном є «агонією його і компанії».

Омелян неодноразово заявляв, що після того як уряд заслухає звіт про діяльність Балчуна на своєму засіданні, керівника «Укрзалізниці» буде відправлено у відставку.

На початку липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про необхідність негайної зміни менеджменту найбільших держкомпаній країни, зокрема й «Укрзалізниці».

Войцеха Балчуна було призначено на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року.