Зі Львова до Одеси на літо запускають додатковий поїзд

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній період призначила додатковий поїзд №258/257 за маршрутом Львів - Одеса, який курсуватиме з 6 липня по 30 серпня.

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Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», поїзд відправлятиметься зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Одеси о 4:55.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з 7 липня по 31 серпня, вирушаючи з Одеси о 16:55 і прибуваючи до Львова о 5:17.

Дорогою поїзд зупинятиметься на станціях Золочів, Тернопіль, Підволочиськ, Хмельницький, Жмеринка, Вапнярка, Подільськ і Роздільна.

У прес-службі нагадали, що на сьогодні між Львовом і Одесою курсують поїзди №26/25 Львів - Одеса, №135/136 Чернівці - Одеса, №107/108 Ужгород - Одеса і №228/227 Львів - Одеса.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезгаданий поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, з 9 липня «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий поїзд №223/224 за маршрутом Київ - Одеса.