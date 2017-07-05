"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Маріуполь - Харків до Бахмута

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" продовжила маршрут прямування поїзда № 195/196 Маріуполь – Харків, який буде курсувати з 6 липня, до станції Бахмут, повідомила прес-служба компанії.

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"З 6 липня ПАТ "Укрзалізниця" вводить курсування поїзда № 195/196 Маріуполь - Харків, який для зручності жителів регіону продовжено до станції Бахмут. Тепер гості і жителі Маріуполя зможуть дістатися залізницею до Бахмута без пересадок. На перший рейс вже викуплено 91% квитків", – йдеться в повідомленні.

Поїзд відправлятиметься з Маріуполя через день по парних числах о 20:08 і прибуватиме до Харкова на наступний ранок в 9:03, а в 9:51 відправлятиметься до станції Бахмут. Прибуття в Бахмут - 14:25.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:25, прибуття до Харкова - о 19:48, після чого відправиться з Харкова в 20:25 і прибуде в Маріуполь у 08:49.

У дорозі поїзд слідуватиме через станції Волноваха, Комиш-Зоря, Федорівка, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Харків-Пасажирський, Зміїв, Балаклія, Ізюм, Лиман.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня "Укрзалізниця" оголосила про запуск з 6 липня пасажирського поїзда за маршрутом Маріуполь – Харків.