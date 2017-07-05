"Бориспіль" підписав контракт з лоукостером Ryanair - Рябікін

Міжнародний аеропорт Бориспіль підписав угоду про співпрацю з авіакомпанією Ryanair. Про це на своїй сторінці в Facebook написав гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.

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Ключовим фактором появи цього договору Рябікін назвав зниження вартості збору за пасажирське обслуговування.

"Це зайняло у нас менше двох тижнів з моменту зниження вартості базового збору за пасажирське обслуговування (зміна до наказу Міністерства інфраструктури), що було основним стримуючим фінансовим чинником. Договір узгоджений усіма службами аеропорту, і, що дуже важливо, зовнішніми аудиторами, які візують всі вихідні фінансові документи і договори", - сказано у повідомленні.

Рябікін також зазначив, що не усі бажання Ryanair були дотримані у контракті.

"Зокрема на напрямок Київ-Лондон знижка в 80% не надається, оскільки цей напрям для аеропорту Бориспіль новим не є", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше начальник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки що не підписував договір про співпрацю з Ryanair, і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту "Антонов", розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту "Бориспіль".

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт "Бориспіль" розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.