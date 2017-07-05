Продаж вживаних авто в Україні зріс у 6,5 раза

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 6,5 рази і становить 22,8 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Найбільш популярними марками легкових автомобілів з пробігом в першому півріччі були: Renault – 4468 штук, Volkswagen – 4094 штуки, Skoda – 2796 штук, Opel – 1960 штук, Nissan – 1281 штука.

За даними асоціації, за червень було зареєстровано 4,678 тисячі авто, або більше 40% первинного ринку. При цьому, порівняно з червневим результатом минулого року, первинний ринок б/у легкових автомобілів зріс у 18 разів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс в 5,6 рази і становить 18,2 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.