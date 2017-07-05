"Укрпошта" завершила процес корпоратизації - Мінінфраструктури

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" завершило процес корпоратизації, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на міністра Володимира Омеляна.

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"Фактично, сьогодні ми завершили процес корпоратизації. Це означає, що ми вводимо сучасні бізнес-моделі для управління державною компанією. "Укрпошта" спільно з міністерством виконала велику роботу, але ще більше - попереду. "Укрпошта" повинна стати лідером ринку поштових послуг", - підкреслив Омелян.

У повідомленні наголошується, що процес корпоратизації "Укрпошти" розпочався в листопаді 2015 року і підписання акта передачі є фактично останньою формальністю і завершенням процесу перетворення "Укрпошти" в акціонерне товариство.

За словами виконуючого обов'язки генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, для повноцінного користування власністю акціонерне товариство повинно прийняти її від державного підприємства, яким була "Укрпошта" до корпоратизації.

"Укрпошта" має статутний фонд, який формується з активів, рухомого і нерухомого майна. Для повноцінного користування власністю акціонерне товариство повинно прийняти її від державного підприємства, яким була "Укрпошта" до корпоратизації. Після підписання цього документа "Укрпошта" за погодженням з акціонерами, спостережною радою, а поки він не сформований - з Міністерством інфраструктури України, може розпоряджатися своїм майном з найбільшою користю - здавати його в оренду, продавати, проводити інші необхідні операції", - зазначив Смілянський.

Також повідомляється, що загальна вартість майна, переданого в якості внеску в статутний фонд ПАТ "Укрпошта", становить 6,5 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури і екологічної політики підтримав рішення провести реорганізацію "Укрпошти", яка передбачає створення публічного акціонерного товариства на базі підприємства. У листопаді 2015 року Мінінфраструктури розпочало процес корпоратизації "Укрпошти".

16 лютого 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав наказ про корпоратизацію Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та його реорганізації в акціонерне товариство.

У 2016 році "Укрпошта" отримала 188 мільйонів гривень чистого збитку проти 53 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок та відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.