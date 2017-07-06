"Київстар" обіцяє 4G-зв'язок вже до кінця 2018 року, але за однієї умови

Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» заявляє про готовність 92% свого радіообладнання до роботи в стандарті зв'язку четвертого покоління і обіцяє запустити 4G у низці міст до кінця 2018 року за умови використання діапазону 1800 МГц, повідомила прес-служба оператора.

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«Якщо розвивати нову технологію на частотах діапазону 1800 МГц, низка міст України може отримати послуги 4G-зв'язку до кінця 2018 року», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що терміни запуску нової технології і територія покриття новою мережею повністю залежать від частотного спектра, який буде використовуватися для запуску 4G-зв'язку.

«На сьогодні держава пропонує телеком-операторам України два шляхи впровадження технології 4G-зв'язку: у діапазоні 2600 МГц і 1800 МГц. Однак в першому випадку операторам необхідно будувати нові мережі мобільного зв'язку, що потребує мільярдних інвестицій і триватиме не один рік. Водночас мережі мобільного зв'язку України вже використовують спеціальні рішення, які дозволяють розвивати технології четвертого покоління зв'язку на частотах 900 і 1800 МГц», - сказано в повідомленні.

На думку президента «Київстару» Петра Чернишова, терміни запуску 4G-зв'язку будуть максимально скорочені в разі використання діапазону 1800 МГц.

«Україні необхідно подолати цифровий розрив з іншими країнами: потрібно запровадити технологічну нейтральність і дати можливість операторам запускати 4G на частотах 1800-го діапазону. Такі ініціативи значно прискорять цей процес», - цитує прес-служба Чернишова.

Головний експерт зі спектральної стратегії «Київстар» Ігор Єрещенко підтвердив, що діапазон 1800 МГц найбільш універсальний для розвитку технології 4G.

«У світі вже більш як 580 комерційних мереж 4G зв'язку, з них 272 мережі - на частотах 1800 МГц. Отримавши можливість розвивати послуги стандарту 4G на частотах 1800 МГц, оператори зможуть використовувати інші радіочастоти (наприклад, 2,6 ГГц) для подальшого збільшення ємності», - додав Єрещенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок 4 липня затвердив умови конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для запровадження зв'язку четвертого покоління 4G з початковою вартістю 6,3 млрд грн.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пропонує при видачі ліцензій зобов'язати мобільних операторів покривати всю територію України мобільним зв'язком 4G.

Довідка УНІАН. Компанія «Київстар», заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет. Акціонером «Київстару» є холдинг з російським корінням VEON (VimpelCom).