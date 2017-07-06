"Укрзалізниця" створила нову філію - "Пасажирська компанія"

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» об'єднала всі підрозділи пасажирських перевезень шести регіональних філій в один філіал «Пасажирська компанія», повідомила прес-служба з посиланням на директора з пасажирських перевезень та сервісу «Укрзалізниці» Ігоря Романківа.

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«Пасажирська компанія» повноцінно працює, вже укомплектований штат, в який увійшли працівники пасажирських господарств регіональних філій. Створення єдиної виробничої вертикалі у пасажирському секторі - це черговий етап реформування залізничної галузі, коли сфери бізнесу виділяються за видом діяльності, а не за регіональним принципом, як це було раніше», - розповів Романків.

За його словами, створення «Пасажирської компанії» дозволить «Укрзалізниці» оптимально управляти парком рухомого складу і всіма видами ресурсів, задіяними в процесі перевезення пасажирів.

«Наприклад, раніше регіональні філії самостійно розпоряджалися парком пасажирських вагонів. Причому у багатьох випадках допускалися тривалі простої рухомого складу і значний профіцит на окремих напрямках. Зараз ми оперативно керуємо всім парком і швидко реагуємо на всі потреби», - цитуються в повідомленні слова Романківа.

Зазначається, що «Укрзалізниця» досягла 12% зростання пасажироперевезень при зменшенні парку.

Як повідомляв УНІАН, публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» за підсумками січня-червня 2017 року отримала 103,1 млн грн чистого прибутку проти 3,8 млрд грн чистого збитку за аналогічний період минулого року.

За шість місяців 2017 року збитки від перевезення пасажирів становили 5,4 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж за 6 місяців 2016 року.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.