Електронний квиток у київському транспорті обіцяють впровадити до кінця року

Комунальне підприємство «Київпастранс» запустить електронний квиток для оплати проїзду в громадському транспорті до кінця року. Про це заявив виконуючий обов'язки директора з транспорту «Київпастрансу» Сергій Литвинов на прес-конференції.

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«Вперше ми будемо замовниками електронних систем, до кінця цього року ми введемо електронний квиток», - сказав Литвинов.

За його словами, першими доступ до використання електронного квитка отримають пасажири швидкісних трамваїв і електричок.

«Перші електронні квитки будуть запроваджені на лінії швидкісного трамвая «Борщагівка», там практично все готово, навіть банківську карту буде приймати, а також на лінії швидкісного трамвая «Троєщина» і в електричці», - сказав Литвинов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 7 травня набрав чинності закон про запровадження електронного квитка в міському пасажирському транспорті, що дозволяє органам місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, в тому числі електронний квиток, у міському та приміському пасажирському транспорті.

Як очікується, електронна система оплати проїзду підвищить прибутковість державного транспорту і, як результат, сприятиме скороченню потреби в бюджетному фінансуванні.