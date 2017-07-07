У центрі Києва сьогодні ввечері частково обмежать рух транспорту

Сьогодні ввечері у центрі Києва буде частково обмежено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 7 липня орієнтовно з 18.00 до 23.00 у зв’язку з проведенням маршу активістів ВО «Свобода» до дня народження загиблого учасника АТО Мирослава Мисли буде призупинено або часткове обмежено руху транспорту вулицями, якими пролягає маршрут заходу, а саме: від Арсенальної площі – вул. Грушевського – Кріпосним провулком – вул. Інститутською – вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі) – Володимирським узвозом – вул. Сагайдачного – до Контрактової площі.

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Крім того, можливі тимчасові зміни в роботі автобусів № 24, № 62, № 114.