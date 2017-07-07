"Київпастранс" ввів в обіг талони з QR-кодом

Комунальне підприємство "Київпастранс" ввело в обіг талони з QR-кодом, щоб запобігти можливість їх підробки, повідомила прес-служба "Київпастрансу".

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"З метою підвищення ступеня захищеності КП "Київпастранс" постійно оновлює разові квитки для оплати проїзду в наземному громадському транспорті. Для того, щоб запобігти підробку, тепер разові квитки будуть мати додатковий рівень захисту – спеціальний QR-код, розташований на звороті квитка", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з п'ятниці, 7 липня, лімітована серія нових талонів вже перебуває в обігу на деяких маршрутах наземного громадського транспорту. З 15 липня, після введення нового тарифу, у всьому наземному транспорті Києва будуть продавати квитки з QR-кодом.

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київпастранс" запустить електронний квиток для оплати проїзду в громадському транспорті до кінця 2017 року.

Київська міська державна адміністрація має намір з 15 липня підвищити ціни на проїзд у муніципальному транспорті на 1 гривню (в метро – до 5 гривень, в наземному транспорті – до 4 гривні) у зв'язку із зростанням цін на електроенергію і підвищенням мінімальної зарплати.