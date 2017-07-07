Samsung почав продаж оновленого "вибухового" смартфона Galaxy Note 7

Південнокорейський виробник електроніки Samsung почала офіційні продажі оновленої версії смартфонів Galaxy Note 7, виробництво яких було припинено через проблем з елементами живлення, повідомляє RNS.

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"Новий смартфон продається під назвою Galaxy Note Fan Edition. Функції, дизайн і технічні характеристики смартфона повністю збігаються з моделлю Galaxy Note 7. Однак у порівнянні зі знятої раніше з продажу та виробництва моделлю у нових апаратів була зменшена ємність акумулятора", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вартість смартфона становить 606 доларів - це майже 260 доларів дешевше, ніж вартість Galaxy Note 7. У Південній Кореї в продаж випущено 400 тисяч пристроїв.

У компанії заявили, що новий пристрій можна перевозити на борту літака без жодних обмежень.

На початку вересня 2016 року Samsung почав глобальне відкликання всіх випущених смартфонів моделі Galaxy Note 7 із-за можливості самозаймання акумулятора.