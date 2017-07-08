Китай допоможе з ремонтом траси Одеса-Херсон

Державне агентство автомобільних доріг України та китайська компанія CRBC підписали меморандум про співробітництво при реконструкції дороги М-14/Е-58 Одеса-Миколаїв-Херсон, йдеться в повідомленні Укравтодору.

Повідомляється, що проект реконструкції дороги передбачає розширення траси до 4 смуг і створення об'їзду Миколаєва. Загальна протяжність дороги складе близько 200 км.

"Реконструйована дорога М-14/Е-58 зв'яже найбільші порти України - Одесу, Миколаїв, Херсон, на частку яких припадає до 80% всіх вантажів країни...За попередніми розрахунками, будівництво цієї дороги може стимулювати зростання ВВП України на 1,5-2%", - зазначив керівник Укравтодору Славомір Новак.

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Меморандум про співпрацю передбачає підготовку техніко-економічного обґрунтування та створення проектних рішень щодо реконструкції дороги М-14/Е-58.

Після завершення цього етапу можливе підписання угоди про надання кредиту для реалізації цього проекту одним із державних банків КНР і залучення для виконання робіт провідних компаній світу.

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Нагадаємо, з 2019 року Укравтодор займеться тільки капітальним ремонтом доріг у країні.

Раніше Україна і Китай домовилися про будівництво моста біля Кременчука і реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві.