На острові Тузла, через який Росія планує тягнути Керченський міст, поклали асфальт (фото)

Будівельники Керченського мосту, який Росія хоче побудувати в окупований Крим, відзвітували про початок роботи з укладання нижнього шару дорожнього покриття — асфальтобетону — на готових прольотів моста.

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Про це повідомила прес-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

"На будівництві Кримського моста стартували роботи з влаштування дорожнього покриття: дорожники створюють нижній його шар, укладаючи асфальтобетон на готових прольотах моста. Верхній шар асфальту покладуть вже після того, як конструктиви автодорожньої частини Кримського мосту будуть повністю готові", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що асфальтобетон укладався на чотирьох прольотах мосту на острові Тузла (з боку Краснодарського краю).

"Це більше 200 метрів покриття товщиною 6 сантиметрів, для створення якого пішло близько 400 тонн асфальтобетонної суміші", - уточнили в центрі.

Нагадаємо, в Мінінфраструктури заявили, що будівництво Російською Федерацією моста через Керченську протоку призведе до значного зменшення суднозаходів в морські порти Маріуполь і Бердянськ та зменшення прибутку портових операторів та філій Адміністрації морських портів України.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму. Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу в Крим. Влада Росії хоче побудувати цей перехід до грудня 2018 року. Експерти скептично ставляться до цієї ідеї через великі економічні витрати і геологічні труднощі.