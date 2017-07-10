Гендиректор "Борисполя" підрахував збитки через контракт із лоукостом Ryanair - 2 мільярди на рік

Підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" збиток у розмірі 2 млрд грн на рік, заявив гендиректор аеропорту Павло Рябікін.

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"Ми визначаємо, що наша зона ризику становить приблизно 2 млрд грн недоотриманих доходів, і це в умовах, коли ми повинні в найближчі п'ять років проінвестувати 10 млрд грн. 2 млрд грн щорічних втрат за такої потреби в інвестиціях я вважаю неприпустимим ризиком", - сказав Рябікін.

Він додав, що якщо "Бориспіль" за умовами контракту надасть новому перевізнику Ryanair ставку єдиного збору в розмірі 7,5 дол. за пасажира, що є нижче, ніж у інших авіаперевізників, аеропорт потрапить у зону ризику, що може привести до того, що протягом якогось часу всі компанії скористаються такою можливістю і отримають таку ставку.

«Розрахунковий ризик для нас становить 25 млн дол. на рік, якщо така ставка буде надана всім іноземним компаніям», - заявив Рябікін.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше голова аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

5 липня гендиректор "Борисполя" на своїй сторінці в Facebook повідомив, що аеропорт "Бориспіль" в односторонньому порядку підписав договір із однією з найбільших лоукост-авіакомпанії Європи Ryanair про умови обслуговування авіакомпанії.