З Харкова до Львова запускають автобусний рейс

ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» запускає автобуси з Харкова до Львова, передає 057.ua.

З Харкова до Львова можна було дістатися на 13-годинному або 20-годинному поїздах. З 7 липня у харків'ян з'явилася можливість дістатися до Львова на комфортабельному автобусі, який відходить з центрального автовокзалу Харкова. Час перебування в дорозі від Харкова до Львова складає 16, 5 годин.

Читайте також"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Маріуполь - Харків до Бахмута«Із Харкова до Львова можна дістатися автобусом, який відправляється з центрального автовокзалу в 22:00 по вівторках і п'ятницях. Прибуває автобус до Львова о 14:30. Цей рейс проходящий. Вартість квитка становить 500 гривень», – повідомили в ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій».

З 1 серпня цього року автобуси будуть вирушати до Львова через день в 11:15. Прибувати вони будуть у Львів о 04:00.