Договір з Ryanair під загрозою: гендиректор "Борисполя" розповів, що не влаштовує аеропорт

Генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін називає договір з лоукост-компанією Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовляється підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють дешеві авіаквитки: Мінінфраструктури знизило аеропортові збори в "Борисполі"

"Я можу заявити як менеджер державного підприємства, що цей контракт нам не вигідний. Ми не підпишемо контракт, якщо він не буде вигідним для держпідприємства. Я відповідальний за виконання фінансових планів держпідприємства і забезпечення беззбитковості його роботи, тому ніколи не піду на рішення проти інтересів аеропорту", - сказав він на брифінгу.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

"Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав гендиректор.

Читайте такожМіністр інфраструктури сподівається на прихід до України ще двох лоукост-авіакомпаній

Він зазначив, що наступна вимога Ryanair - це пасажирський збір 7,5 дол. з людини. При цьому Ryanair наполягає на тому, щоб гарантовано закріпити цю ставку на 5 років, якщо вони забезпечують 150 тис. пасажирів на рік.

"Це момент, за яким ми не можемо зійтися, оскільки, даючи 7,5 дол. за пасажира, ми давали ціни, які перебувають за багатьма показниками нижче нашої собівартості. За рахунок субсидування нових ліній ми сподіваємося на зростання пасажиропотоку. Якщо перевізник не гарантує це зростання, ми не можемо гарантувати продовження йому такої знижки, яка надається на перший рік перевезень", - сказав Рябикин.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік.