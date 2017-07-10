Ryanair сьогодні може оголосити про відмову від заходу в Україну - Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що ірландський лоукостер Ryanair може відмовитися від польотів в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Вилітаю із "державного" Борисполя в Бухарест на україно-румунські переговори. Найімовірніше, сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair в Україну. Що хотіли - те й отримали. Можна відкривати ще один офіс з підтримки інвестицій", - написав Омелян.

Відзначимо, що на сайті авіакомпанії при спробі купити квиток з України з'являється повідомлення про те, що всі квитки продані.

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15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік.