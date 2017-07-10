Ryanair зупинив продаж квитків на рейси з України

17:41, 10 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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При спробі купити квиток на сайті авіакомпанії з'являється повідомлення про те, що всі квитки продані.

Літак авіакомпанії Ryanair / REUTERS

Найбільший європейський лоукост Ryanair зупинив продаж квитків на всі свої рейси по напряму в Україну та з України.

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При спробі купити квиток на сайті авіакомпанії з'являється повідомлення про те, що всі квитки продані.

Ryanair офіційно не оголосив про відмову літати в Україну / скріншот Ryanair

На даний момент Ryanair офіційно не оголосив про відмову літати в Україну, однак міністр інфраструктури Володимир Омелян прогнозує, що це може відбутися сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік.


 

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Теги: #Ryanair в Україні#лоукости в Україні