Ryanair зупинив продаж квитків на рейси з України

Найбільший європейський лоукост Ryanair зупинив продаж квитків на всі свої рейси по напряму в Україну та з України.

Читайте такожДоговір з Ryanair під загрозою: гендиректор "Борисполя" розповів, що не влаштовує аеропорт

При спробі купити квиток на сайті авіакомпанії з'являється повідомлення про те, що всі квитки продані.

На даний момент Ryanair офіційно не оголосив про відмову літати в Україну, однак міністр інфраструктури Володимир Омелян прогнозує, що це може відбутися сьогодні.

Читайте такожАвіакомпанія США планує запустити прямі рейси в Україну - Омелян

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік.



